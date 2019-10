Mutter von Andreas E.: „Unser Sohn ist auch tot“

„Ein kleiner Sunnyboy“ sei er gewesen, so die Mutter von Andreas E. gegenüber deutschen Medien über ihren Sohn, der in der Nacht auf Sonntag fünf Menschen in Kitzbühel getötet haben soll. Dass für diese Schreckenstat ihr eigenes Kind verantwortlich sein soll, ist für die Frau wohl nicht zu verkraften. Sie sagt: „Es sind nicht fünf Menschen gestorben, sondern sechs. Unser Sohn ist auch gestorben.“ Tatsächlich sitzt Andreas E. in U-Haft. Er soll suizidgefährdet sein.