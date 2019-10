Bürgermeister besuchte Eltern des Mordverdächtigen

Im nasskalten Kitzbühel war die Fassungslosigkeit nach dem Fünffachmord vom Sonntag am Montag noch überall zu spüren. Schwarze Fahnen am Sportpark, beim Roten Kreuz oder am Rathaus zeigen die öffentliche Anteilnahme nach dem Tod von fünf Gemeindebürgern. Der Bürgermeister besuchte mittlerweile auch die Eltern des mutmaßlichen Mörders Andreas E.