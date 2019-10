18-Jähriger soll Mädchen (14) vergewaltigt haben

Die beiden Deutschen sollen sich am späten Samstagabend kurz vor der mutmaßlichen Tat kennengelernt haben, wie Medien berichten. Das Mädchen sei in einem Restaurant an der Strandpromenade in Begleitung seiner Mutter und seiner Schwester gewesen. Die 14-Jährige sei aber gegen 23.30 Uhr mit dem 18-Jährigen, der mit Freunden zum Strand runtergegangen. Das Mädchen sei nach einiger Zeit weinend und sehr nervös zur Mutter zurückgelaufen und habe ihr erzählt, es sei zum Sex gezwungen worden. Wenig später sei der mutmaßliche Täter von der herbeigerufenen Polizei am Strand festgenommen worden.