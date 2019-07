Gruppenvergewaltigung: Vier Deutsche festgenommen

Untersuchung zeigt: Mädchen Opfer sexueller Gewalt

Nach der mutmaßlichen Tat habe die junge Frau sofort die Wache der Guardia Civil in Cala Rajada aufgesucht und Anzeige erstattet. Die Deutsche sei in einem Krankenhaus untersucht worden. Die Experten hätten Indizien dafür gefunden, dass sie Opfer sexueller Gewalt geworden sei, hieß es. Die vier Männer wurden in Gewahrsam genommen und sollen einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden.