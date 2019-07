Gruppenvergewaltigung: Zwei Verdächtige in U-Haft

Verdächtige am Flughaften verhaftet

Vier Verdächtige waren daraufhin am Donnerstag auf dem Flughafen von Palma de Mallorca festgenommen worden, bevor sie für den Rückflug nach Deutschland einchecken konnten. Einer der vier wurde nach Angaben einer Polizeisprecherin am Donnerstagabend wieder auf freien Fuß gesetzt, weil er ein Alibi vorweisen konnte. Am Freitag kam es dann zu einer weiteren Festnahme in Cala Rajada.