Piraterie? Lego geht gegen 3D-Drucker-Szene vor

Vorlagen als Urheberrechtsverstoß?

Dem Bericht zufolge sehe Lego die 3D-Druckvorlagen als Urheberrechtsverstoß an und habe deshalb die Löschung in die Wege geleitet. Eine Argumentation, die man innerhalb der Selbstdruck-Szene nicht nachvollziehen kann: Nutzer der Datenbanken äußerten nach der Löschung in den sozialen Medien ihren Unmut über den dänischen Bausteinkonzern. Manch einer verglich die Vorgehensweise mit jener der Musikindustrie, als diese die ersten mp3-Downloads unterbinden wollte.