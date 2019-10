Mantha mit vier Toren Matchwinner für Detroit!

Anthony Mantha hat die Detroit Red Wings in der National Hockey League NHL mit vier Toren im Alleingang zum Sieg geschossen. Der Kanadier erzielte am Sonntag im Heimspiel gegen die Dallas Stars beim 4:3 alle Tore seines Teams, darunter auch den Siegtreffer 54 Sekunden vor Schluss. Mantha hatte auch schon beim 5:3-Saisonauftaktsieg der Red Wings am Samstag in Nashville einmal getroffen.