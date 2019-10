„Simply the best“: Welthits mit nur zwei Griffen

Was haben eine „Lady In Black“, Nächte in Kreuzberg und der Beatles-Song „Give Peace A Chance“ gemeinsam? Sie haben nur zwei Akkorde! Simpel, aber best - deshalb ist das Motto der „Krone“-PopHistory am Freitag auch „Simply the Best“. Kärntner Musiker bringen die Welthits. Beginn ist um 20 Uhr.