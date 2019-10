Manege frei! Salzburgs Sturmjuwel meldet sich fit

Die beste Nachricht aus Salzburger Sicht gab’s gestern bereits vorm Abflug: Erling Haaland, 17-facher Saisontorschütze, ging in der Mozartstadt an Bord. In den vergangenen zwei Wochen hatte der Norweger weger einer Verkühlung und eines Infekts nur 31 Minuten gegen den LASK absolviert. „Er ist aber wieder fit“, blies Bullen-Coach Marsch durch.