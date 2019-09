Straches Büroleiterin legte Bezirks-Mandat zurück

Die FPÖ kommt wenige Tage vor der Nationalratswahl nicht zur Ruhe. Nicht nur stieg nach den jüngsten Spesenenthüllungen über seinen Vorgänger Heinz-Christian Strache bei FPÖ-Chef Norbert Hofer das Fieber wieder auf über 38 Grad an, am Freitag gab die Wiener Landesgruppe via Aussendung bekannt, dass die frühere Büroleiterin Straches, die in die mutmaßliche Spesenaffäre involviert sein soll, ihr Mandat als Bezirksrätin zurücklegt.