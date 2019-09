Ermittler: Auch Straches Büroleiterin im Visier

Die Staatsanwaltschaft hat am Donnerstag bestätigt, dass in der Spesenaffäre rund um den ehemaligen FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache erste Personen einvernommen worden sind. Dabei handelt es sich - wie die „Krone“ bereits ausführlich berichtete (siehe auch Video oben) - um den in der Nacht auf Dienstag festgenommenen und am Mittwoch wieder entlassenen ehemaligen Leibwächter Straches. Nun ebenfalls bestätigt: Auch die frühere Büroleiterin des Ex-Spitzenpolitikers wurde einvernommen.