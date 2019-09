„Extrem gefährliches Feuer“ im Norden Frankreichs

Ein Großbrand in einer Chemiefabrik hat am Donnerstag die Einsatzkräfte in der nordfranzösischen Stadt Rouen in Atem gehalten. Anrainer wurde wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Die pechschwarze Rauchwolke über der Fabrik, in der besonders gefährliche Chemikalien zur Produktion von Zusatzstoffen für Schmierstoffe gelagert werden, war kilometerweit zu sehen. Es bestand laut der Präfektur Normandie auch die Gefahr, dass die dort vorbei fließende Seine durch überlaufende Rückhaltebecken verschmutzt wird. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Die Aufräumarbeiten werden aber mehrere Tage dauern. Verletzte gab es keine.