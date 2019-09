Islam ist für Österreicher weiterhin ein Reizthema

Die Ergebnisse der Studie von Soziologe Wolfgang Aschauer, lassen schon weit mehr als nur ein Unwohlsein gegenüber dem Islam erkennen, berichtet das Ö1-„Morgenjournal“. So finden 72 Prozent der Befragten, dass Muslime keine kulturelle Bereicherung darstellen. Rund die Hälfte der Befragten meint zudem, dass Muslime in ihrer Glaubensausübung eingeschränkt werden sollten, fast genau so viele, dass Moscheen in Österreich nicht toleriert werden sollten. Ein Drittel der Österreicher steht Muslimen ausdrücklich negativ gegenüber.