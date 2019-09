Großer Schlag gegen die mexikanische Drogenmafia

Mehrere Kilogramm Drogen, in erster Linie Methamphetamine, aber auch Amphetamine sowie Heroin, waren über das Darknet in Mexiko, allerdings auch in den Niederlanden bestellt worden. In den Fokus rückte rasch ein 35 Jahre alter Österreicher, da er laufend Postsendungen aus den genannten Ländern empfangen hatte. Diese konnten von den Ermittlern abgefangen und in der Folge die Drogen sichergestellt werden.