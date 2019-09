Jagd nach dem besten Foto endet mit Heli-Einsatz

Als ein Zeuge am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr am gesperrten Flakturm den Schein einer Taschenlampe bemerkte, alarmierte der Mann aus Sorge die Polizei. „Da das Betreten des Turms aufgrund von Baufälligkeit explizit verboten und gefährlich ist“, so Polizeisprecher Patrick Maierhofer, „wurde für eine etwaige Erste-Hilfe-Leistung ein Polizeihubschrauber angefordert.“