Zwei Fälle in Kärnten: Jetzt Viren-Alarm um Hanta

In Bayern und in der Steiermark breitet sich das von Mäusen übertragene Hantavirus immer weiter aus. In Kärnten wurden dieses Jahr bis dato zwei Fälle gemeldet. Weil wir quasi vom Virus umzingelt sind, hat die Sanitätsabteilung des Landes jetzt per Rundschreiben heimische Krankenhäuser vorgewarnt.