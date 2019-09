Hundeattacke: Abnahme der Tiere wird geprüft

Weiterhin unverändert ist der Gesundheitszustand jenes vier Jahre alten Buben, der am Sonntag im niederösterreichischen Obritz in der Gemeinde Hadres von einem Hund seiner Großeltern attackiert und schwerst verletzt wurde. Noch immer schwebt das Kind, das Nackenverletzungen erlitt, in Lebensgefahr. Sein Zustand sei unverändert, so eine Sprecherin des Krankenanstaltenverbundes am Dienstag. Indes wurden die beiden Hunde von einem Amtstierarzt begutachtet.