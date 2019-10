Das waren die besten Gesundheitsprodukte 2019

Von dieser tropischen Pflanze haben Sie noch nie gehört? Der Amlabaum ist in der ayurvedischen Medizin schon seit Jahrtausenden bekannt, während er hierzulande nun so richtig auflebt. Das Besonderer an der Amlabeere: Sie vereint zahlreiche verschiedene Geschmacksrichtungen in einem. Sie ist sauer, bitter, scharf, herb und süß, was wohl auch der Grund dafür ist, dass so viele Menschen 2019 Amlapulver bestellt haben. Kosten lohnt sich!