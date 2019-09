Pkw-Fahrer überschlug sich in Lohnsburg mehrmals

Ein 21-Jähriger aus dem Lohnsburg fuhr am 22. September gegen 11.40 Uhr mit seinem Traktor auf der L508 in Richtung Ried. Im Ortschaftsbereich Schauberg, Gemeinde Lohnsburg, wollte er links abbiegen. Der nachfolgende Pkw-Lenker, ein 26-jähriger afghanischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Grieskirchen, dürfte dies übersehen haben und wollte nach rechts ausweichen. Dabei geriet er über die Böschung und überschlug sich mehrmals. Der Pkw kam im angrenzenden Feld wieder auf den Rädern zu stehen. Der 26-Jährige und sein 24-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Beide Personen wurden in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.