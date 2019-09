Bengalenwurf-Skandal beim Rapid-Spiel: Anzeige!

David Gugganig ist am Samstagabend bei der 0:2-Heimniederlage von Fußball-Bundesliga-Aufsteiger WSG Tirol gegen Rapid nach einer Stunde von der Kapsel eines Bengalen an der Schläfe getroffen worden. Das Wurfgeschoß kam aus dem Sektor der mitgereisten Gäste-Fans. „Es geht eine Anzeige an Rapid raus“, sagte Rapids Sport-Geschäftsführer Zoran Barisic nach der Partie. Das Bild oben ist zwar vom Spiel, ist aber nur ein Symbolbild, es stellt nicht den Werfer des gefährlichen Gegenstandes dar.