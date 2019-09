„Kaserne in Ried gehört komplett neu aufgestellt“

Zustand nicht neu

Der Zustand des oö. Bundesheeres war schon einmal besser. „Die Situation ist für uns nicht neu, in Wahrheit sparen wir schon seit 30 Jahren“, erklärt Brigadier Nikolaus Egger. Dringendsten Handlungsbedarf gibt es neben Ausrüstung im Bereich der Infrastruktur. Um die oberösterreichischen Kasernen und Schießstände auf Vordermann zu bringen, liegen fertige Pläne in der Schublade. Die dafür benötigten 120 Millionen Euro fehlen. „Die Kaserne in Ried gehört in Wahrheit abgerissen und neu aufgebaut“, so Muhr.