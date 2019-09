Tumulte in Arztpraxis wegen verpasstem Deutschkurs

Die hitzigen Szenen spielten sich im August bei Badewetter in der Praxis von Asghar Schiri Pour Tscharlou, der aus dem Iran stammt, in Wien-Fünfhaus ab. „Offenbar waren die beiden anerkannten Flüchtlinge. Sie blitzten zuvor bei einem Kollegen ab und versuchten nun bei mir ihr Glück“, so der Mediziner. Der Afghane meinte, er habe Kopfschmerzen und brauche rückwirkend für drei Tage eine Krankmeldung. „Der Zweite wollte mir nicht einmal seine E-Card geben, damit ich die Infos eingeben kann.“