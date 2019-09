Neuer FPÖ-Clip: „Grüne“ will Kurz in Bar aufreißen

„Grüne“: „Deine Oiden hab ich auf leiwand“

Ausgeleuchtet ist die Bar in den Farben Grün, Violett und Rot. Das Gesamtstyling der „aufreißenden“ Frau - ihre Haare muten nach Dreadlocks an, sie hat Nasen- und Ohrenpiercing - soll offenbar das Klischeebild einer „Grünen“ sein. „Hast Liebeskummer, du Armer?“, fragt sie den Kurz-Lookalike. „Naja, jetzt hab ich in zwei Jahren schon die zweite Beziehung in die Luft gesprengt“, entgegnet dieser. Ob er nicht eine fortschrittliche Partnerin brauche? Eigentlich will Kurz gar keine mehr, sonst mische sich wieder sein „schwarzmalerisches Elternhaus“ ein. „Geh! Deine Oiden hab ich auf leiwand. Meine Freunde feiern mit denen in Tirol und Vorarlberg regelmäßig Hippie-Partys“, sagt die „Grüne“. Das Kurz-Double gesteht: „Ein bisserl bin ich eh schon immer auf deinen Typ g‘standen.“