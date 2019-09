Kurz kippt nach links, Hofer rückt wieder gerade

Dass Politiker und Parteien im Wahlkampf gerne das KISS-Prinzip (Keep it simple, stupid - sinngemäß: Halte es so einfach wie möglich) bis zum Anschlag strapazieren, dafür liefert die FPÖ nun ein weiteres Beispiel. Nach dem Paartherapie-Video veröffentlichten die Freiheitlichen am Dienstag einen neuen Clip, in dem ein Bild von ÖVP-Chef Sebastian Kurz zu sehen ist, das neben den Parteilogos der Konkurrenz immer weiter nach links kippt. Wenig überraschend taucht dann der designierte FPÖ-Chef Norbert Hofer auf und rückt alles wieder gerade ...