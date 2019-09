Drama im Tunnel: Mann von Erdmassen verschüttet

Mit Hochdruck laufen die Arbeiten an der S 7, der Fürstenfelder Schnellstraße, im Burgenland. Doch in der Nacht kam es beim Tunnel in Dobersdorf zu einem dramatischen Zwischenfall. Wie aus dem Nichts lösten sich plötzlich Tonnen von Erdmassen und begruben einen der Arbeiter unter sich. Kollegen eilten sofort herbei und schaufelten den Mann frei. Danach alarmierten sie die Einsatzkräfte.