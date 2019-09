Netanyahu oder Gantz? Patt bei Israel-Wahl

Netanyahu siegessicher

Netanyahu selbst zeigte sich siegesgewiss. In der Nacht auf Mittwoch kündigte er vor Anhängern in Tel Aviv an, er wolle in den kommenden Tagen Verhandlungen über die Bildung einer „starken zionistischen Regierung“ aufnehmen. Ziel sei es, eine „gefährliche antizionistische Regierung“ zu verhindern. Israel befinde sich an einem „historischen Punkt“ mit riesigen Chancen und Herausforderungen, „allen voran die existenzielle Bedrohung durch den Iran und seine Ableger“. Es dürfe keine Regierung entstehen, die sich auf „arabische antizionistische Parteien“ stütze, betonte der 69-Jährige.