Regierungsbildung gescheitert: Neuwahlen in Israel

Politisches Chaos in Israel: Am Mittwochabend hat sich das Parlament zum ersten Mal in der Geschichte des Landes nur einen Monat nach seiner Vereidigung wieder aufgelöst. Dem rechtskonservativen Regierungschef Benjamin Netanyahu war es nicht gelungen, eine notwendige Mehrheit in der Knesset zu bekommen. Nun soll zum zweiten Mal binnen eines halben Jahres am 17. September ein neues Parlament gewählt werden. In israelischen Medien ist von einem „politischen Massenselbstmord“ die Rede.