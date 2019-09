Viel Zustimmung für Ende der Maut

Tirol will einen mautfreien Korridor auf der Autobahn zwischen der Staatsgrenze und Kufstein. Die ÖVP-Abgeordneten werden dazu einen Antrag im Parlament einbringen. In diesem will auch Salzburg vorkommen, das ein Ende der Vignettenpflicht auf der Autobahn rund um die Stadt fordert. Unterstützung erhält Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) wenig überraschend von Bürgermeister Harald Preuner: „Hoffentlich wird es bald umgesetzt.“ Schließlich gehe es um die Entlastung der Stadt und der Umlandgemeinden. Positiv steht dem auch Stadt-Vize Bernhard Auinger (SPÖ) gegenüber: „Eine der vernünftigsten Verkehrsideen für Salzburg.“ Schon Heinz Schaden hat als Bürgermeister immer wieder versucht, dies umzusetzen.