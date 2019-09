Fremdenfeindlichkeit erinnert Papst an Hitler

Die Ausländerfeindlichkeit in Europa will der Papst nicht so einfach hinnehmen - er mahnte, er fühle sich dadurch manchmal in die Zeit des Nationalsozialismus zurückversetzt. „Manchmal höre ich an einigen Orten Reden, die denen von Hitler 1934 ähneln. Als gebe es in Europa einen Gedanken, (in diese Zeit) zurückzukehren“, sagte das Katholiken-Oberhaupt am Dienstag auf dem Rückflug von Madagaskar nach Rom.