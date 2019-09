Diagonalangreifer Buchegger muss für EM passen

Denn der Bundespräsident verabschiedete das EM-Team am Dienstag in der Präsidentschaftskanzlei, auch ÖVV-Präsident Gernot Leitner war dabei. „Es war ganz toll. Das ist eine hohe Wertschätzung für uns“, erklärte der Verbandschef. Ähnlich sah es Kapitän Peter Wohlfahrtstätter: „Hier sein zu dürfen, motiviert uns zusätzlich.“ Van der Bellen zeigte sich an Volleyball interessiert und bewies auch Fachkenntnis. „Ich habe in jüngeren Jahren, als ich Wissenschaftler in Westberlin gewesen bin, selbst Volleyball gespielt. Mit der erfolgreichen EM-Qualifikation hat unsere Mannschaft schon Wichtiges geleistet. Da viele unserer Spieler bei internationalen Top-Klubs unter Vertrag stehen, ist für sie auch die tolle Atmosphäre, die bei der EM herrschen wird, nicht ungewohnt.“ Und das Staatsoberhaupt machte Mut, auch ohne Challenge-Cup-Sieger (2018) und -Finalist (2019) Buchegger bestehen zu können.