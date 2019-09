Volleyball-Herren gewinnen EM-Generalprobe

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Herren hat eine erfolgreiche Generalprobe für die EM nächste Woche in Belgien absolviert. Die ÖVV-Auswahl besiegte am Samstag in St. Pölten vor 800 Zuschauern Nordmazedonien mit 3:1 (19,-21,20,20) und revanchierte sich damit für das 0:3 am Vortag.