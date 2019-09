Nach Verletzungspause: Neymar trifft beim Comeback

In der ersten Halbzeit dominierten zwar die Kolumbianer die Partie, Casemiro brachte die Brasilianer aber in der 19. Minute per Kopfball in Führung. Luis Muriel gelangen in der 25. Minute per Elfmeter und in der 34. Minute beide Tore für Kolumbien. Neymar glich in der 59. Minute zum 2:2 aus.