Diskus-Sensation durch Weißhaidinger in Brüssel

„Es war eine heiße Zentimeter-Partie“, schnaufte Trainer Gregor Högler nach dem letzten Wurf erst einmal tief durch. Jetzt wirft Luki in der nächsten Woche noch beim „MATCH“, dem Duell zwischen Europa und den USA. Dann wirft er vor der WM noch in Ried. „Und noch einen Rekord hat es gegeben“, so Högler, „zwei Dopingkontrollen in zwei Tagen.“ Am Vortag bei der Ankunft in Brüssel - und dann gleich nach dem Wettkampf die nächste Kontrolle.