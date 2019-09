Ist Vettel NICHT mehr die Nummer 1 bei Ferrari?

Das rote Meer. Mitten in Mailand. Die 90-Jahr-Feier von Ferrari lockte Tausende Tifosi vor den Dom. Um Legenden wie Gerhard Berger zu sehen - und die aktuellen Piloten: Sebastian Vettel und Charles Leclerc wurden von Teamchef Mattia Binotto innig umarmt. Doch wer ist seine Nummer 1? In Monza geht’s am Sonntag um den ersten Sieg seit 2010 - und die „Hackordnung“?