„Blödsinn!“ Warum Schwarz noch kein Hirscher ist

Hirscher-Qualitäten in Mannschaft reinbringen

„Die Riesentorläufer haben in der letzten Saison mannschaftlich gute Rennen gehabt. Aber auch Rennen, wo der Marcel alles abgedeckt hat“, erklärte ÖSV-Sportdirektor Anton Giger. „Die Qualitäten, die der Marcel gelebt hat, die wollen wir natürlich in die Mannschaft reinbringen.“ Er meint damit vor allem Hirschers Akribie, seinen Erfolgshunger und sein fanatisches, an der Grenze zur Perfektion arbeitendes Serviceteam. Denn Hirschers Körperbau, der ihn auch der nahezu perfekte Athlet werden ließ, der lässt sich nicht nachahmen.