Spanien trauert: Ex-Ski-Star tot aufgefunden

Die seit elf Tagen vermisste ehemalige Skirennläuferin Blanca Fernandez Ochoa ist am Mittwoch tot in einem Gebirge nahe Madrid gefunden worden. Die Leiche der 56-jährigen Olympia-Medaillengewinnerin sei auf dem Gipfel La Penota (1945 Meter) in der Sierra de Guadarrama entdeckt worden, berichtete die spanische Zeitung „El Pais“ unter Berufung auf Polizeiquellen.