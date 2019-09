Falsche Fensterneigung: Nach Regen kommt Wasser

Über die Neigung der Fensterrahmen herrscht Unstimmigkeit in einer neuen Reihenhausanlage in Wien. Diese ist nämlich schuld daran, dass Wasser in den Innenraum tropft. Während für Bauträger Mischek und den Fenster-Hersteller alles im Rahmen bleibt, fordern die betroffenen Bewohner eine Lösung.