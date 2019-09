LASK mit zäher Zitterpartie im Millionen-Spiel

Bis knapp vor Mitternacht glühten am letzten Tag der Transferzeit zwischen der Türkei, Deutschland und Pasching die Telefondrähte. Erst um 23.57 Uhr war in der Nacht auf gestern klar: Petar Filipovic wird LASK-Spieler. Drei Minuten später gingen in Österreich die Wechsel-Rollbalken runter.