Rapid-Keeper Knoflach: „Ich weiß, was ich kann!“

Sein letzter Derby-Einsatz liegt zwei Jahre zurück, morgen ist es wieder so weit: Da hütet Tobias Knoflach anstelle von Richard Strebinger Rapids Tor gegen die Austria. An jenes Duell im Oktober 2017 denkt er gerne: „Da feierte ich im dritten Anlauf gegen die Violetten endlich den ersten Erfolg, siegten wir im Cup-Achtelfinale im Happel-Stadion 2:1. An dieses Erfolgserlebnis will ich am Sonntag anknüpfen.“