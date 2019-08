Schwangere musste Sohn allein in Gefängnis gebären

„Dieser Fall ist unglaublich verstörend“, kommentierte Sanchez‘ Anwältin Mari Newman, was sich Ende Juli 2018 in einer Haftanstalt in Denver zugetragen hatte. Stundenlang wurden die Schreie der Frau, die in den Wehen lag, vom Gefängnispersonal - darunter eine Krankenschwester - einfach ignoriert. Das Einzige, was Sanchez vom Personal für die Geburt erhielt, war eine Decke, die ihr eine dreiviertel Stunde vor der Niederkunft durch eine Luke zugeschoben wurde. Unter offensichtlich großen Schmerzen brachte sie ihren Sohn schließlich auf der kleinen Pritsche ihrer Zelle zur Welt.