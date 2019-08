Derby-Gala? „Das 6:1 ist bei allen unvergessen“

Noch nie gelang es der Austria oder Rapid, in einer Saison alle Derbys zu gewinnen, einige bei Violett sehen dies seit letzter Saison anders. Denn da siegte die Austria in Hütteldorf mit 1:0 und in Favoriten mit 6:1, danach gab es ja kein Derby mehr, da Violett im Meister-Play-off und Grün-Weiß im Abstiegs-Play-off spielte.