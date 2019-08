Lustiges Sportevent für den guten Zweck

AsphaltBierkistenStockSchießen oder einfacher: Eisstockschießen mit einer Bierkiste. Klingt lustig und ist es auch. Im Makerspace Carinthia traten gleich 20 Teams an und probierten sich an der neuen Spaßsportart. Die Initiatoren des Kreativtreffs „Change the Box“, Bernhard Paulitsch und Alexander Mann, übergaben Startgeld und Erlöse an die Caritas.