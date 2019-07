Der Schlüssel zum Erfolg heißt hier: Chlorophyll! Diese chemische Verbindung ist ein wahres Kraftpaket. Sie ist nicht nur für die grüne Färbung in Pflanzen verantwortlich, sondern hat auch viele positive Auswirkungen auf die Gesundheit. So hilft Chlorophyll zum Beispiel bei Eisen und Magnesiummangel, aber auch gegen die Bildung freier Radikale im Körper. Besonders hervorzuheben ist allerdings die geruchshemmende Wirkung. Sämtliche Gemüsesorten, die viel Chlorophyll enthalten, also Spinat, Grünkohl, grüne Paprika oder grüner Spargel eignen sich perfekt, um unangenehme Körpergerüche zu vermeiden.