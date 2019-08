Nächster Abgang bei Meister Red Bull Salzburg

Insgesamt 40 Mal lief er für den FC Liefering in der zweithöchsten Spielklasse auf, erzielte dabei drei Treffer. Zudem streifte er die Bullen-Dress zehnmal in der Youth League über. Im Winter wurde er an den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard verliehen. Dort ereilte Dembele der nächste Rückschlag: Der Youngster zog sich einen Kreuzbandriss zu und kam daher nur auf drei Einsätze.