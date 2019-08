Vom Arbeitslosen zum Chef

Positive Beispiele: Vor vier Jahren hatte Gerhard Lengyel seinen Drahteselstore in Leithaprodersdorf eröffnet und damit den Nerv der Zeit getroffen: „Die Entscheidung war richtig.“ Im Juni aus der Taufe gehoben wurde das Reiseportal Weinx1Tours von Michael Höffken: „Ein Traum erfüllte sich.“ Judith Schlögl bietet in Rattersdorf Lebens- und Sozialberatung sowie Cranio-Sacrale Körperarbeit an: ein Glücksfall.