Amazonas-Feuer: So können auch Sie helfen!

Der Regenwald in Südamerika ist aufgrund von Rodungen und Waldbränden seit Jahren bedroht. Unser westlicher Lebensstil trägt im Wesentlichen dazu bei, dass die Waldbestände immer mehr zurückgehen. Denn laut Medienberichten wurden die Feuer wurden von Bauern gelegt, um mehr Weidefläche für die Viehzucht, bzw. den Anbau von Soja oder Palmen für Palmöl zu erhalten. Die Trockenheit in den letzten Monaten sorgt nun dafür, dass das Ausmaß der Brände so verheerend ist.