„Brandrodungen im Amazonas sind eine Katastrophe“

„Es sind vom Menschen gemachte Feuer“

Das Wetter sei nicht schuld an diesen Bränden, begünstige aber die Ausbreitung der Feuer. Die Häufung lege aber nahe, dass die Brände absichtlich gelegt wurden, so der WWF-Experte. „Es sind also vom Menschen gemachte Feuer! Die Leute, die sie gelegt haben, haben kein Interesse sie zu löschen. Hier wird mit Rückendeckung der brasilianischen Regierung agiert“, beklagt Scattolin.