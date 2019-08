„Sojus“-Kapsel mit Roboter hat an ISS angedockt

Eine unbemannte russische „Sojus“-Raumkapsel mit einem humanoiden Roboter namens „Fedor“ an Bord ist am Dienstag beim zweiten Versuch an der Internationalen Raumstation ISS angedockt (siehe Video oben). Das Manöver sei erfolgreich verlaufen, teilte die US-Weltraumbehörde NASA mit. Ein erster Andockversuch am Samstag war fehlgeschlagen.