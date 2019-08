Russland schickt Roboter „Fedor“ zur ISS

An Bord einer unbemannten russischen „Sojus“-Kapsel hat Donnerstagfrüh ein Roboter seine Reise zur Internationalen Raumstation ISS angetreten. Der Start (Video oben) erfolgte vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan. Läuft alles wie geplant, dann soll die „Sojus“ mit dem Androiden „Skybot F-850“ alias „Fedor“ am Samstag am Außenposten der Menschheit im Weltall andocken.