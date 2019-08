Kuh-Urteil: Parteien ziehen jetzt vor den OGH

„Massive Gefährdung für Almwirtschaft“

Die gesamte Causa hatte die Wogen hochgehen lassen. Das Urteil sorgte für einen Aufschrei bei den Verantwortlichen in der Landwirtschaft. Von einem Ende der Almbewirtschaftung in der jetzigen Form und einer „massiven Gefährdung für die Almwirtschaft“ war die Rede. Ein Runder Tisch in Tirol war die Folge, Politik und Landwirtschaft versprachen, den Bauern schadlos zu halten. Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) erklärte, dass es eine Versicherung für alle Almbauern geben werde. Zudem wolle man weiterhin mit Info-Kampagnen auf Prävention und Aufklärung setzen.